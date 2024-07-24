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Опубликовано видео сопровождения британских самолетов над Черным морем

Над Черным морем были перехвачены самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
2024-07-24 21:29:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем.

Кадры перехвата публикует российское оборонное ведомство. При появлении нашего истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы России. Ее нарушения не допущено.

Ранее три французских самолета приблизились к нашей границе над черноморской акваторией. Это были самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С». Экипаж истребителя Су-27 прогнал непрошеных гостей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #тайфун #Су-27 #Черное море #rc-135
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