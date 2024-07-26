Экипаж Т-72Б3 разнес наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Танки Вооруженных сил России продолжают бить врага в зоне специальной военной операции. Экипаж Т-72Б3, работая с закрытой огневой позиции, уничтожил украинский наблюдательный пункт, который находился на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Вражеских наблюдателей выявили российские разведчики, которые сделали это при помощи беспилотного летательного аппарата. Наблюдательный пункт располагался почти у самой кромки воды.

Командование приняло решение уничтожить его огнем 125-миллиметровой танковой пушки.

На выполнение боевой задачи выдвинулся экипаж танка Т-72Б3. Используя складки местности, он прибыл на закрытую огневую позицию. Результатом слаженной работы танкистов и операторов беспилотника стало быстрое уничтожение цели с расстояния более чем в три километра.

После того, как результат был достигнут, экипаж тут же увел танк с огневой позиции и замаскировал его, а также пополнил боекомплект, будучи готовым в любую секунду выступить на выполнение новой боевой задачи.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3 поддержали штурмовые отряды на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.