Экипажи Т-72Б3 поддержали штурмовые отряды на Донецком направлении

Российские танкисты не дают врагу перевести дух. Экипажи танков Т-72Б3 из состава 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» поддержали действия штурмовых отрядов по овладению украинским опорным пунктом на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Неприятельский взводный опорный пункт был обнаружен разведчиками при помощи беспилотника. Чтобы захватить его, было направлено штурмовое подразделение. Его усилили танками Т-72Б3.

«Нам надо максимально точно ударить по этому дому и как минимум 2-3 попадания, чтоб было. Чтоб ребята видели, что вот он результат, все можем идти, там уже все контуженные и мы идем зачищаем все. Вот так и стараемся работать. Очень, кстати, эффективно», - описал суть боевой работы по поддержке штурмовиков командир танка с позывным Бумер.

Российское оборонное ведомство сообщило, что при поддержке танков штурмовые отряды успешно овладели оборонительными позициями врага, уничтожив большое количество украинских боевиков.

Выполнив поставленную задачу, бронегруппа отошла в безопасный район.

Ранее танкисты показали корреспонденту «Звезды» боевую работу Т-80БВМ с почти неуязвимым «царь-мангалом».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.