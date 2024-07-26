Французы пожаловались на отсутствие данных о поездах после диверсий

Во Франции пассажиров не предупреждают об отмене поездов после диверсии на железной дороге, а цена билетов на оставшиеся рейсы сильно взлетела. Об этом «‎Звезде» рассказали местные жители.‎ По их словам, представители компании-перевозчика практически не дают никакой информации.

«Поезда отменяют. Мы просто ждем. Надеемся хотя бы на возврат денежных средств. Говорят, что некоторые поезда тронутся только 29 июля. Про мой поезд ничего не было сказано, я не получила сообщение о его отмене. Люди пытаются купить другие билеты, на более позднее время. Но они стоят намного дороже»‎, - говорит француженка.

Ранее представитель компании-перевозчика заявил, что устранение последствий утренней диверсии может занять не один день. По его словам, задержка поездов на некоторых направлениях составляет до трех часов. Отменено около 50 рейсов.

Напомним, сегодня некие злоумышленники устроили пожары у путей на скоростных линиях. В результате были повреждены «трубы, по которым проходит много кабелей», что привело к остановке движения пассажирских составов.