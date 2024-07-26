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Снайперы ВДВ уничтожили живую силу ВСУ на Ореховском направлении

Десантники из состава группировки войск «Днепр» ликвидировали неприятеля с дистанции более чем в 1 000 метров.
2024-07-26 17:46:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков снайперами-десантниками из состава группировки войск «Днепр». 

«Снайперские пары новороссийских десантников ежедневно уничтожают живую силу противника на Ореховском направлении», - отметили в российском оборонном ведомстве. 

Снайпер, заметили в МО РФ, работает в паре с корректировщиком. Они выбирают удобную позицию, после чего изготавливаются к стрельбе. В процессе подготовки они учитывают и сопоставляют все факторы, влияющие на стрельбу - от направления ветра до дистанции до цели. 

После этого корректировщик дает целеуказание, и снайпер открывает огонь на поражение. 

В Минобороны России отметили, что неприятель уничтожается первым же выстрелом на дистанции более чем в километр. После этого снайперская пара меняет позицию. 

Ранее «Звезда» продемонстрировала работу «тяжелых» снайперов в зоне спецоперации от первого лица.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВДВ #армия #снайперы #десантники #группировка днепр #Ореховское направление
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