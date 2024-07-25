Работу «тяжелых» снайперов в зоне СВО показали от первого лица

Выходя на боевое задание, снайперская пара понимает, что в полевых условиях им предстоит провести от трех дней до двух недель. Поэтому с собой берут все самое необходимое - воду, сухпайки, аптечки. У каждого по снайперской винтовке, плюс у второго номера автомат, шесть магазинов к нему и по 30 патронов к каждой винтовке.

Снайперы Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота выходят на боевую охоту. Их называют «тяжелыми», потому что стреляют они из увесистых винтовок, которые бьют на дальние дистанции - один километр и более. На горизонте показываются еле видимые силуэты врагов. Но для наших снайперов это вполне досягаемая цель.

На этих кадрах выявленная разведчиками группа диверсантов ВСУ. Они пытались скрытно подойти к нашим позициям, чтобы нанести удар. Но российский оператор БПЛА нарушил их планы. Наш дрон подлетает к ним практически вплотную, вызывая явный испуг и суматоху в рядах противника. Уничтожить цели поручено снайперам.

Каждый выстрел - это математика. Второй номер расчета - наблюдатель-корректировщик, вторые глаза и уши. Глядя в оптику, он определяет расстояние до цели и делает поправки на ветер. Стрелку остается только прицелиться и нажать на курок.

«Последний боевой выход был пять дней назад. Работал пулеметчик со стороны противника, нужно было отработать. Дал своему напарнику поправки, и он отработал», - рассказал снайпер с позывным Жнец.

Эта снайперская группа под названием «Конрад» наводит ужас на противника на всем Южно-Донецком направлении. Особенно отличились стрелки группировки «Восток» в Новомайорском, Урожайном и Новодонецком. Чаще всего националистов разят пули во время их ротации. В этот момент они наиболее уязвимы.

«Были моменты, попадались такие случаи - мы подлавливали сразу шесть человек. Трое выходят из окопа, а трое заходят. Мы ждали, когда они соединятся в перекрестке, и начинали работать. От нас, бывало, один или два уходили. Не уходили, а бежали - аж пятки сверкали», - говорит снайпер с позывным Фил.

Снайперы наносят очень тяжелый урон противнику. Они уничтожают вражеских командиров, операторов БПЛА, минометные расчеты. Дальнобойные крупнокалиберные винтовки способны вывести из строя даже легкобронированную технику.

«Парни свободно с АСВК, особо не целясь, понимая, что автомобиль бронированный, просто накидывали одиночными выстрелами - по колесам, по лобовым стеклам. Ты разобьешь стекло - уже водителю ничего не видно. Он замешкается, может остановиться, а техника остановилась - артиллерии проще в нее попасть», - рассказывает Фил.

Морпехи-тихоокеанцы работают тихо и эффективно. Сейчас их основная задача - прикрывать штурмовые группы, которые идут вперед, освобождая все новые километры донбасской земли.