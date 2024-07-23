Танкисты показали боевую работу Т-80БВМ с неуязвимым «царь-мангалом»

Выстрел танка! И вот сейчас наш танк стреляет с закрытой огневой позиции, цели, конечно же, не видно - до нее километров пять, но благодаря нашим операторам квадрокоптеров снаряды ложатся туда, куда надо.

Наш танк расстреливает весь боекомплект в лесополосу, в которой оборудовали свои позиции украинские боевики. Снаряд за снарядом ложатся по целям. Это ДЗОТы, пулеметные гнезда, минометные расчеты и блиндажи ВСУ. Наш дрон висит в небе и все фиксирует.

Танкисты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота проявляют себя на всем Южно-Донецком направлении - под Угледаром, в районе Старомайорского и Урожайного.

Сурово гремя цепями, на боевое задание выходит танк Т-80БВМ. Наваренный железный короб, прозванный в народе «царь-мангалом», делает боевую машину практически неуязвимой для дронов-камикадзе. А катковый противоминный трал защищает от любых сюрпризов, установленных вражескими саперами.

С таким тюнингом, когда броня прокачана до высшего уровня, танк становится практически непобедимым на поле боя. На этих кадрах наш Т-80 БВМ в полном боевом обвесе демонстрирует просто чудеса живучести. Много раз подрывается тралом на противотанковых минах и все равно едет дальше. При этом неприятель обсыпает танкистов снарядами. А ударные дроны в таких условиях кажутся просто назойливыми мухами.

«Вели колонну, опускали трал, он хорошо себя показывает. Он дистанционно может разминировать магнитные мины, также держит противотанковые мины до семи штук», - сказал старший механик танка Т-80 БВМ с позывным Стрела.

Такими танками с дополнительной защитой сейчас взламывается оборона ВСУ. Эти «железные стреляющие монстры на гусеницах» идут впереди колонны, проделывая остальным безопасный путь. На этих кадрах вслед за танком едет БМП с десантом и помогает большому брату огнем из автоматической пушки. Осколочно-фугасные зажигательные снаряды устраивают целый фейерверк на позициях неприятеля.

«Заезжает колонна, спереди едет один-два танка, сзади БТР едут мотолыги, они тоже работают, какие-то цели на себя берут», - рассказал наводчик-оператор танка Т-80 БВМ с позывным Вулкан.

Танк Т-80 БВМ оснащен мощным газотурбинным двигателем, что позволяет ему быть скоростным и маневренным, несмотря на тяжелую ношу. Танки и БМП, ведя огонь, приближаются в упор к противнику, высаживают штурмовиков, и выполнив задачу, возвращаются обратно. Чтобы не стать целью в открытом поле и дозаправиться. И так день за днем. До самой Победы.