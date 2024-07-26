Депутат Рады Кучеренко заявил о приостановке добычи угля на Украине

Украинские шахты приостанавливают добычу угля, так как склады переполнены, и его некуда девать - энергетические блоки электростанций повреждены, а экспорт для Украины «закрыт». Об этом заявил депутат Верховной рады, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Государственные и частные компании, которые владеют углем и добывают его... они сегодня, наоборот, приостанавливают добычу угля, потому что его попросту некуда девать. Блоки разрушены, а на экспорт наш уголь не идет из-за экологических и экономических проблем», - сказал депутат в эфире телеканала «Киев-24».

Он добавил, что потребности Украины в угле будут полностью удовлетворены, топлива имеется в достатке. Но отметил, что газ является ключевым топливом для Украины в отопительный сезон, поэтому уголь в таких объемах стране не понадобится.

При этом, по словам Кучеренко, долго лежать уголь не сможет, и от простоя страдают и шахтеры, и предприятия.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что на Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Об этом заявил Владимир Зеленский, добавив, что всего в последнее время страна лишилась 9 ГВт мощностей.