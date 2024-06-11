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Зеленский заявил, что Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации

В последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей, отметил Владимир Зеленский.
Андрей Аркадьев 2024-06-11 16:37:18
© Фото: Andreas GoraKeystone Press Agency, Global Look Press

На Украине уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на проходящей в Берлине международной конференции по восстановлению страны, пишет «360».

«80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены», - сказал он.

В ходе своего выступления Зеленский констатировал, что последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Киев планирует восстановить ряд энергообъектов к зиме, добавил он.

В связи с ударами, которые наносят российские военные по объектам энергетики, Украина переживает острый дефицит генерирующих мощностей. О таких ударах Министерство обороны России неоднократно заявляло в ежедневных сводках о проведении специальной военной операции. МО РФ констатирует, что Киев получает такие удары в ответ на свои попытки нанести ущерб российской энергетике.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #электрогенерация
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