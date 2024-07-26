Кремль показал второй день встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Опубликованы кадры со второго дня пребывания российского лидера Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме. Собеседники провели неформальную встречу и поговорили по душам о природе и климате, восхищаясь природой и красотой острова. Глава РФ сравнил это место с раем.

«Если б еще не так жарко было...» - добавил Лукашенко.

По его словам, здесь зима и прохлада длятся в течение двух-трех месяцев, на что Путин возразил, отметив, что лед стоит до конца мая, «но жить можно». Какие вопросы собеседники обсудили не на камеру, а с глазу на глаз - неизвестно.

Накануне лидеры двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, где монахи молятся о русских воинах, положивших свою жизнь за веру и Отечество. Там состоялся молебен.

Посещение Путиным и Лукашенко Валаама уже традиция - они встречаются в июле. Прошлая встреча лидеров стран на острове прошла год назад, 24 июля 2023 года. Также президенты России и Белоруссии встретились на Валааме пять лет назад.

Остров Валаам находится в северной части Ладожского озера. Там расположены одноименный поселок, входящий в Сортавальское городское поселение Республики Карелия, и Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.