МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Лидеры России и Белоруссии посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.
Ирина Егорова 2024-07-25 15:11:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин со своим коллегой белорусским президентом Александром Лукашенко встретились на Валааме. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и присутствовали на службе.

Храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших свою жизнь за веру и Отечество.

Президент Белоруссии находится в России с рабочим визитом, в ходе которого запланированы переговоры с Путиным в различных форматах на тему развития российско-белорусских отношений и тем региональной безопасности.

Последний раз президент России был на Валааме в июле 2019 года - тогда он приезжал на остров также вместе с белорусским лидером.

#Россия #Путин #белоруссия #Лукашенко #встреча #Валаам
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 