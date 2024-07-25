Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Президент России Владимир Путин со своим коллегой белорусским президентом Александром Лукашенко встретились на Валааме. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и присутствовали на службе.

Храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших свою жизнь за веру и Отечество.

Президент Белоруссии находится в России с рабочим визитом, в ходе которого запланированы переговоры с Путиным в различных форматах на тему развития российско-белорусских отношений и тем региональной безопасности.

Последний раз президент России был на Валааме в июле 2019 года - тогда он приезжал на остров также вместе с белорусским лидером.