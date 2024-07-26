МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли 33 групповых удара по Украине за неделю

Групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились с 20 по 26 июля.
2024-07-26 15:20:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что за неделю ВС РФ нанесли по врагу 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. 

Удары наносились с 20 по 26 июля. В их результате удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса противника, которые занимались изготовлением порохов, а также производством и ремонтом бронетанковой техники. 

Кроме этого, российские удары поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу этих предприятий. 

Также сообщается, что были поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, и ракетно-артиллерийского вооружения, эшелоны с военной техникой и личным составом ВСУ. 

Еще российское оборонное ведомство отметило, что были поражены и пункты временной дислокации иностранных наемников. 

Ранее сообщалось, что склад вооружения ВСУ в Краматорске взлетел на воздух от удара ВС РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #Украина #беспилотники #Высокоточное оружие #групповые удары
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 