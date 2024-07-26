ВС РФ нанесли 33 групповых удара по Украине за неделю

Минобороны России сообщает о том, что за неделю ВС РФ нанесли по врагу 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
Удары наносились с 20 по 26 июля. В их результате удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса противника, которые занимались изготовлением порохов, а также производством и ремонтом бронетанковой техники.
Кроме этого, российские удары поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу этих предприятий.
Также сообщается, что были поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, и ракетно-артиллерийского вооружения, эшелоны с военной техникой и личным составом ВСУ.
Еще российское оборонное ведомство отметило, что были поражены и пункты временной дислокации иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что склад вооружения ВСУ в Краматорске взлетел на воздух от удара ВС РФ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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