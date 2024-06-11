Эксперт Рожин считает, что Киев снизит возраст мобилизации до 18 лет

Киев использует для восполнения фронтовых частей большую часть людей, которых насильно мобилизует, заявил «Звезде» военный эксперт Борис Рожин. При этом у ВСУ нарастают проблемы, потому что сокращаются сроки подготовки.

«Увеличивается средний процент слабомотивированных бойцов. Это не те люди, которые шли воевать добровольно или даже за деньги, а те, кого заставляют воевать. При повышении процента таких людей во фронтовых частях снижается общая устойчивость таких частей», - рассказал эксперт.

Сейчас истории с оставлением позиций целыми подразделениями начали происходит все чаще, говорит он. Поэтому российские военнослужащие стремятся нащупать такие части ВСУ, где высокий процент людей, которые имеют меньше готовности к защите позиций.

«Но противник всеми силами дает понять, что он не откажется насильственной мобилизации. И из-за нехватки людей Киев будет понижать возрастные границы мобилизации. Сначала будет 23 года, а потом, я думаю, до 18 лет они дойдут», - сказал Рожин.

Тем не менее, мобилизация уже не поможет Украине решать необходимые задачи, и в ближайшие год-полтора эта проблема будет становится все более острой для противника, считает эксперт.

Сейчас ВСУ теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц, заявил ранее Владимир Путин. При этом Киев мобилизует около 30 тысяч человек в месяц.