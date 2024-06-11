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Эксперт Рожин считает, что Киев снизит возраст мобилизации до 18 лет

Из-за силовой мобилизации ВСУ теряют устойчивость, считает военный эксперт.
Игорь Лапик 2024-06-11 11:56:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Киев использует для восполнения фронтовых частей большую часть людей, которых насильно мобилизует, заявил «Звезде» военный эксперт Борис Рожин. При этом у ВСУ нарастают проблемы, потому что сокращаются сроки подготовки.

«Увеличивается средний процент слабомотивированных бойцов. Это не те люди, которые шли воевать добровольно или даже за деньги, а те, кого заставляют воевать. При повышении процента таких людей во фронтовых частях снижается общая устойчивость таких частей», - рассказал эксперт.

Сейчас истории с оставлением позиций целыми подразделениями начали происходит все чаще, говорит он. Поэтому российские военнослужащие стремятся нащупать такие части ВСУ, где высокий процент людей, которые имеют меньше готовности к защите позиций.

«Но противник всеми силами дает понять, что он не откажется насильственной мобилизации. И из-за нехватки людей Киев будет понижать возрастные границы мобилизации. Сначала будет 23 года, а потом, я думаю, до 18 лет они дойдут», - сказал Рожин.

Тем не менее, мобилизация уже не поможет Украине решать необходимые задачи, и в ближайшие год-полтора эта проблема будет становится все более острой для противника, считает эксперт.

Сейчас ВСУ теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными в месяц, заявил ранее Владимир Путин. При этом Киев мобилизует около 30 тысяч человек в месяц.

#Украина #ВСУ #наш эксклюзив #ужесточение #мобилизация #призывной возраст
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