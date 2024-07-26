В Пентагоне подтвердили ракетный удар по базе в Ираке

В Пентагоне подтвердили удар по одной из американских военных баз в Ираке. Инцидент произошел неподалеку от авиабазы Айн-аль-Асад.

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы... На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько было выпущено», - цитирует РИА Новости заявление военного ведомства США.

Ранее стало известно о ракетной атаке по базе, на которой дислоцированы военные Соединенных Штатов. Осведомленные о случившемся источники не уточнили, привел ли обстрел к масштабным разрушениям и жертвам.

С начала обострения палестино-израильского конфликта американские солдаты в Сирии и Ираке регулярно подвергаются ракетным обстрелам и ударам беспилотников. Официальный Вашингтон уверен, что за этими действиями стоят проиранские группировки.