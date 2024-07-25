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Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино

Повреждены два многоквартирных дома и один автомобиль.
Владимир Рубанов 2024-07-25 10:31:34
© Фото: vvgladkov / Telegram

Один человек погиб в Шебекино при обстреле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мужчина умер на месте от ранений еще до того, как приехали медики.

По предварительным данным, ранены еще два человека. Бойцы территориальной самообороны отвезли их в Шебекинскую центральную районную больницу. Госпитализация им не понадобилась.

Обстрелом повреждены два многоквартирных дома. Там разбиты стекла и посечен фасад, прямым попаданием снаряда пробита кровля. Повреждены производственные помещения промышленного предприятия, а также фасад коммерческого объекта и один легковой автомобиль.

Пока местные власти уточняют последствия удара. На местах работают оперативные службы.

Город Шебекино находится на расстоянии порядка 10 километров от украинской границы и регулярно подвергается обстрелам ВСУ.

#в стране и мире #Украина #граница #белгородская область #Гибель людей #Обстрел #Вячеслав Гладков #шебекино
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