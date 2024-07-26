Соединенные Штаты хранят кассетные боеприпасы на складах в Германии, откуда их отправляют на Украину. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на NDR.

Отмечается, что Пентагон координирует транспортировку всех вооружений по территории ФРГ с бундесвером. Однако же неизвестно, в курсе ли Берлин о перевозке именно кассетных боеприпасов.

Если да, то это можно расценить как нарушение со стороны Германии Конвенции по кассетным боеприпасам. Документ запрещает хранение таких вооружений на территории страны.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин указывал на то, что США называют использование кассетных боеприпасов преступлением, но при этом сами осуществляют их передачу киевскому режиму. По словам главы государства, Соединенные Штаты считают себя «исключительной» страной, что является главной проблемой в современных международных отношениях.