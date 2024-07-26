Академик РАН Нетесов оценил опасность появления лихорадки Оропуш в РФ

Возбудитель лихорадки Оропуш эволюционирует, становится более опасным для людей и теперь привлечет больше внимания, чем до сих пор, рассказал «Звезде» вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

В некоторых странах эту болезнь хорошо знают - например, в Бразилии, где было уже около полумиллиона случаев. И вот теперь там впервые зафиксировали две смерти от лихорадки Оропуш.

Возбудитель этой инфекции открыли в 1955 году в Тринидаде и Тобаго. До сих пор медики не считали ее особо опасной, рассказал специалист. Целые десятилетия случались вспышки заболевания, но оно протекало легко.

У больных наблюдаются боли в суставах и мышцах, головная боль, рвота. Все это продолжается от трех до десяти дней.

Переносят вирус мелкие местные мошки и комары. В нашу страну эта инфекция может попасть с туристами, которые любят летать в южноамериканские страны и ходить по джунглям, рассказал Нетесов. Но как и лихорадка Зика, этот вирус вряд ли получит в России широкое распространение.

«Природным резервуаром этого вируса являются приматы, ленивцы и другие животные среднего веса, которые обитают в Южной Америке. Чтобы эта инфекция у нас появилась, зараженные люди должны приехать к нам в течение заболевания и передать его нашим местным комарам. Но наши комары не переносят этот вирус, ему нужны южноамериканские комары», - рассказал ученый.

Самостоятельно определить это заболевание невозможно - его первые симптомы похожи на признаки примерно 20 тропических лихорадок, объяснил Сергей Нетесов. Чтобы не заболеть лихорадкой Оропуш, лучше всего не летать в латиноамериканские страны и тем более не ходить там по джунглям, считает ученый.

В Роспотребнадзоре тоже исключили риски распространения лихорадки Оропуш в России, потому что здесь нет комаров-переносчиков этого вируса и источников инфекции.