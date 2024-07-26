В Бразилии зарегистрировали первые в мире смерти от лихорадки Оропуш

Две девушки погибли в Бразилии после заражения лихорадкой Оропуш. Об этом сообщил Минздрав страны. Это первые известные жертвы этой болезни в мире.

Умершим женщинам из северной части штата Баия было меньше 30 лет, у них не было сопутствующих заболеваний. Симптомы их болезни были похожи на тяжелую форму лихорадки денге. Она сопровождается интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой.

Первая подтвержденная смерть наступила 27 марта у 21-летней женщины. Сейчас расследуется еще один предполагаемый случай смерти от лихорадки Оропуш в Санта-Катарине.

До сих пор в мировой научной литературе не было данных о смерти от лихорадки Оропуш, говорится в сообщении.

Лихорадка Оропуш - это вирусная инфекция, названная так из-за реки Оропуш в Республике Тринидад и Тобаго, где впервые нашли вирус. С начала 2024 года в Бразилии зарегистрировали больше 7 тысяч случаев заболевания, отмечает Минздрав.

Основными переносчиками вируса являются комары. Симптомы лихорадки Оропуш - боль в мышцах, скованность суставов, головная боль, рвота.