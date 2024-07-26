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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в выходные в Москве

С началом следующей недели в столичном регионе существенно похолодает.
Владимир Рубанов 2024-07-26 13:11:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Жаркая погода с переменной облачностью ожидается в выходные в Москве, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу днем в столице не ожидается дождя. Температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов. Ночью будет +14...+16. Такие показатели близки к климатической норме.

В воскресенье днем будет еще жарче, +26...+28 градусов. Но при этом ожидается плотный западный ветер, поэтому высокая температура будет переноситься комфортно.

К вечеру в столичном регионе может пройти небольшой дождь.

С началом следующей недели в Москве и Подмосковье существенно похолодает, свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России. В понедельник в столице будет +20...+22 градуса, в следующие три дня - не выше +23. Ночные температуры будут в диапазоне +9...+17 градусов.

В предыдущую неделю на планете стояли самые жаркие дни за всю историю наблюдений.

#Москва #Жара #похолодание #прогноз погоды #температура воздуха #Гидрометцентр России
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