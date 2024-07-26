Зенитчики рассказали о прикрытии Белгорода и области от атак ВСУ

Эту боевую машину противник выискивает днем и ночью. И тот момент, пока идет загрузка боекомплекта, она очень уязвима. Поэтому рядом за обстановкой следит мобильная охранная группа. Через тепловизор просматривает местность и контролирует небо. Уже с полным боекомплектом «Тор» уходит на боевое дежурство. Зенитчики группировки войск «Север» сканируют небо круглосуточно. Охраняют здесь и наши позиции и населенные пункты Белгородской области от ракет и других крупных воздушных объектов.

Видит все на 360 градусов и на 30 километров вперед. А уничтожить врага может на расстоянии 13 километров. При этом, цепляет своим взглядом до 40 целей и одновременно может бить по четырем. Оснащен антенно-пусковым устройством, где стоит станция обнаружения цели и наведения. Чтобы враг не поймал «Тор», его постоянно защищают от мелких дронов с помощью полуавтоматических ружей.

«Используем новый боеприпас "перехват". Там шесть шариков, сплетены между собой сетью. То есть на расстоянии 100 метров поражает цель. Также используем дробовые снаряды пятого номера», - рассказал стрелок с позывным «Младшой».

В такую ловушку хорошо попадают FPV-дроны, но и другие виды беспилотников ловят без проблем. Если кто-то осмелиться подлететь ближе, ему не оставит шансов комплекс радиоэлектронной борьбы. Бойцы перекрывают вражеским дронам частоты управления и видеосигналы, а потом эти же беспилотники отправляют националистам обратно уже со своими «подарками».

«Забираем все вообще. Не так давно забрали квадрокоптер. Ребята его перепрошили и отправили обратно. Вешаем что-то поинтереснее и отправляем», - поделился оператор комплекса РЭБ с позывным «Силя».

Но и без этого «Тор» не боится противника и может работать по любым воздушным целям сам. Боец с позывным «Птенчик», так как самый молодой в подразделении, говорит: зенитный ракетный комплекс очень эффективен и мобилен.

«Эта машина хороша тем, что она постоянно мобильна, постоянно на ходу, меняет свою позицию. Грубо говоря, сейчас мы здесь, завтра уже там. И враг этого не ожидает», - сказал заместитель начальника расчета ЗРК «Тор» с позывным «Птенчик».

Цели «ведут» на экране с самого начала обнаружения. Командир взвода с позывным «Зенит» ранее служил на зенитном ракетном комплексе «Стрела-10».

«Если сравнивать зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", то там все цели, которые уничтожались, они уничтожались при визуальном обнаружении. Здесь же уже ЗРК "Тор" оснащен станцией обнаружения целей, которые на мониторах показывают различного рода воздушные цели, как и птиц, и БПЛА, и самолеты, и вертолеты», - объяснил разницу начальник расчета зенитного ракетного комплекса «Тор» с позывным «Зенит».

Зенитный ракетный комплекс может вести боевую работу прямо на ходу, если того потребует ситуация. Аналогов «Тору-М2» не существует ни в одной другой армии мира.