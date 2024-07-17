Начальник расчета ЗРК «Тор» назвал дроны ВСУ легкими целями

Начальник расчета боевой машины ЗРК «Тор-М2» с позывным Мажор заявил, что дроны противника - легкая цель, чтобы их сбить, не требуется больших затрат.

«Беспилотник в принципе легкая цель. Особых затрат сил на него не требуется. Летают примерно на высоте 200 метров. Дроны-камикадзе, Switchblade и другие», - рассказывает он.

Боевую работу расчет комплекса ведет и днем и ночью. Вспышка в небе - это то, что остается от попыток националистов ударить по нашей инфраструктуре.

«На данной машине присутствует система обнаружения целей, которая сканирует территорию в радиусе 32 километра. Она наблюдает вплоть до птиц. Сейчас на мониторе в данный момент есть помехи. Целей пока не наблюдаю. Обстановка чистая. Наблюдаю свою авиацию, сейчас летает», - говорит заместитель начальника расчета, оператор с позывным Кот.

Наши системы ПВО для противника являются желанной целью, но сначала их нужно найти. Расчеты постоянно меняют позиции и остаются вне поля зрения. «Тор» постоянно перехватывает ракеты РСЗО HIMARS, крылатые ракеты.

Механик-водитель с позывным Крот управляет боевой машиной уже два года. Опыт вождения другой военной техники помог быстро освоиться, а навыки пригодились, в том числе при маневрировании в ходе вражеского обстрела.

«Применял маневрирование, да. Но по нам как такового обстрела не велось. Была информация о возможной еще одной цели. Когда я уходил в гараж, я применял маневрирование», - делится Крот.

Совсем недавно Белгород подвергся одной из самых крупных за последнее время ракетных атак. Средства ПВО уничтожили в небе 12 ракет, среди которых были и снаряды от РСЗО HIMARS. Три цели поразил именно этот расчет, быстро отреагировав на систему оповещения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.