Киев шантажирует Будапешт и Братиславу транзитом российской нефти. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он добавил, что ситуация должна быть решена к сентябрю, иначе возникнет дефицит топлива.

«Украина шантажирует две страны, которые выступают за мир», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что украинские власти сделали транзит энергоресурсов «кнопкой манипуляции людьми, странами, народами» и занимаются шантажом. По ее словам, такое поведение киевского режима всегда поощрялось западными кураторами.

Напомним, на прошлой неделе Киев внес компанию «Лукойл» в санкционный список. В результате поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через территорию Украины оказались под вопросом.