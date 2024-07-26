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Венгрия обвинила Украину в шантаже прекращением транзита нефти из РФ

Если поставки не возобновятся, то страна столкнется с дефицитом топлива.
Сергей Лебедев 2024-07-26 11:13:11
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Global Look Press

Киев шантажирует Будапешт и Братиславу транзитом российской нефти. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он добавил, что ситуация должна быть решена к сентябрю, иначе возникнет дефицит топлива.

«Украина шантажирует две страны, которые выступают за мир», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что украинские власти сделали транзит энергоресурсов «кнопкой манипуляции людьми, странами, народами» и занимаются шантажом. По ее словам, такое поведение киевского режима всегда поощрялось западными кураторами.

Напомним, на прошлой неделе Киев внес компанию «Лукойл» в санкционный список. В результате поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через территорию Украины оказались под вопросом.

#Украина #Киев #топливо #Венгрия #словакия #транзит #шантаж
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