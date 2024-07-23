Захарова: Киев сделал транзит энергоресурсов «кнопкой манипуляции»

Одной из характеристик киевского режима является абсолютное пренебрежение законностью, правом и международными нормами. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя блокировку поставок российской нефти в Венгрию. По ее словам, украинские власти занимаются шантажом.

«Им было все равно, кого они ставят в позицию шантажируемого, к чему это может привести», - отметила Мария Захарова.

По ее словам, украинские власти сделали транзит энергоресурсов «кнопкой манипуляции людьми, странами, народами». Дипломат добавила, что такое поведение киевского режима всегда поощрялось западными кураторами.

Напомним, на прошлой неделе Киев внес компанию «Лукойл» в санкционный список. В итоге поставки российской нефти в Венгрию через территорию Украины оказались под вопросом. Будапешт грозит обращением в суд и инициирует срочные консультации с Еврокомиссией.