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Японский фотограф показал уникальное видео теракта 11 сентября

На кадрах детально и в высоком качестве запечатлено крушение башен-близнецов.
Сергей Лебедев 2024-07-26 11:51:46
© Фото: keisugimoto570, Youtube © Видео: keisugimoto570, Youtube

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал уникальное видео теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На кадрах в деталях видно, как от крыш башен-близнецов Всемирного торгового центра поднимаются клубы черного дыма, а затем оба здания падают.

«Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Снято с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс»‎, - написал Кей Сугимото в описании видео в своем Youtube-канале.

Отмечается, что кадры японского фотографа являются единственными в высоком качестве, на которых запечатлено обрушение башен. Ранее это видео нигде не показывалось.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы-смертники захватили четыре пассажирских самолета, которые в тот момент находились над восточным побережьем США. Два лайнера направили на самые высокие здания Нью-Йорка - башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий врезался в западный фасад здания Пентагона. Пассажиры четвертого оказали сопротивление, и их самолет рухнул в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что его террористы хотели направить в здание Конгресса.

В результате масштабной атаки погибли почти 3 тысячи человек, еще более 6 тысяч получили ранения. Теракт стал не только крупнейшим по числу жертв, но и первой в истории «катастрофой в прямом эфире». За развитием событий в течение нескольких часов наблюдали миллионы людей по всему миру.

#Теракт #Япония #фотограф #башни-близнецы #11 сентября 2001 #9/11 #всемирный торговый центр
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