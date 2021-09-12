Три тысячи жертв и десятки теорий: что известно о трагедии с башнями-близнецами в США спустя 20 лет после теракта
В 2001 году, когда американцы заходили в Афганистан, никто и предположить не мог, чем и как закончится их пребывание в стране. Тогда на волне ужаса от теракта 11 сентября такой ответ многим, если не большинству, казался адекватным и оправданным. И вот прошло 20 лет.
Одиннадцатого сентября 2001 года, террористы-смертники захватили четыре пассажирских самолета, которые в тот момент находились над восточным побережьем США. Два лайнера направили на самые высокие здания Нью-Йорка - башни-близнецы Всемирного торгового центра.
Третий врезался в западный фасад здания Пентагона. Пассажиры четвертого оказали сопротивление, и их самолет рухнул в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что его террористы хотели направить в здание Конгресса.
В результате атаки погибли почти три тысячи человек, еще более шести тысяч получили ранения. Теракт стал не только крупнейшим по числу жертв, но и первой в истории «катастрофой в прямом эфире». За развитием событий в течение нескольких часов наблюдали миллионы людей по всему миру.
Говорят, что девять из 10 американцев до сих пор досконально помнят, где они были, чем занимались в момент терактов 11 сентября. Тогда каждый, кто видел происходящее, поверить не мог, что это не кино и не съемки нового фантастического фильма. Ни у кого в голове не укладывалось, что такой ужас возможен в реальности.
И по мере того, как горели башни-близнецы, как в прямом эфире из окон стали выпрыгивать люди, ужас только нарастал. Пока в конце концов оба небоскреба не рухнули, погрузив в клубы дыма и страха весь Нью-Йорк и весь мир.
После теракта 11 сентября во всем мире ужесточили правила безопасности в аэропортах. В Америке приняли «Патриотический акт», в результате чего значительно были расширены полномочия спецслужб. И, главное, спустя месяц после теракта тогдашний президент Джордж Буш-младший направил войска в Афганистан, чтобы захватить участников «Аль-Каиды»* и заодно освободить страну от движения «Талибан»**.
Прошло 20 лет и по горькой иронии судьбы годовщина теракта совпала с бегством американцев из Афганистана.
Брайан Бранко - один из выживших в теракте 11 сентября. Офис его компании был на 78 этаже южной башни. Когда первый самолет врезался в Северный корпус, никто не понял, что случилось. Кто-то, как Брайан, выбежал на улицу, кто-то решил, что в здании безопаснее и вернулся в офис. Только после второй атаки стало понятно, что это решение было фатальным.
Как вспоминает Брайан, все происходящее казалось нереальным. Воздух стал мутным от бетонной пыли, на улицах, задрав головы, стояли прохожие и говорили, что из окон, окутанных черным дымом башен, выпрыгивают люди. В шоковом состоянии Брайан пробежал несколько кварталов. Лишь оказавшись дома он понял, что произошло.
Вскоре стало ясно, что из всего офиса спасся только Брайан. Он до сих пор не может себе простить, что не уговорил своих друзей и коллег бежать вместе с ним. Вот уже 20 лет он вспоминает события того дня. И слушать его воспоминания не всегда просто.
Как и все выжившие, Брайан приглашен на траурную церемонию, посвященную 20-летию теракта 11 сентября.
Место трагедии стало символом скорби. Там, где стояли башни близнецы, решили ничего не строить. Только сдержанный мемориал, который, по сути, представляет собой два котлована. Американцы приходят сюда почтить память погибших.
В двадцатую годовщину трагедии здесь, конечно же, настоящее паломничество. Приехали и Джо Байден, и экс-президент Барак Обама.
Любопытно, что во время церемонии никто из американских политиков, ни бывших, ни нынешних, слова не взял. Говорили в основном родственники погибших. Джо Байден заранее опубликовал обращение к американцам, которое, по традиции, прочел по суфлеру и отделался общими фразами.
Сдержанность президента можно понять. Его на траурной церемонии не очень-то и ждали. За несколько дней до 11 сентября почти две тысячи людей, переживших теракты, и родственники многих погибших написали Джо Байдену письмо с требованием не приезжать на памятные мероприятия, пока не будут рассекречены документы расследования.
Но что родственники погибших хотят найти в секретных документах? Хронология трагедии 11 сентября известна с точностью до секунды. Многочисленные видеозаписи зафиксировали произошедшее с разных ракурсов. Так почему же спустя 20 лет к этой истории остается масса вопросов? Сотни документалистов и частных детективов пытаются распутать клубок событий 11 сентября.