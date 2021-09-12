В стране и мире Три тысячи жертв и десятки теорий: что известно о трагедии с башнями-близнецами в США спустя 20 лет после теракта Виктория Ивашечкина Анна Козлова Два десятка лет назад террористы-смертники направили два лайнера на самые высокие здания Нью-Йорка. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В 2001 году, когда американцы заходили в Афганистан, никто и предположить не мог, чем и как закончится их пребывание в стране. Тогда на волне ужаса от теракта 11 сентября такой ответ многим, если не большинству, казался адекватным и оправданным. И вот прошло 20 лет. Одиннадцатого сентября 2001 года, террористы-смертники захватили четыре пассажирских самолета, которые в тот момент находились над восточным побережьем США. Два лайнера направили на самые высокие здания Нью-Йорка - башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий врезался в западный фасад здания Пентагона. Пассажиры четвертого оказали сопротивление, и их самолет рухнул в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что его террористы хотели направить в здание Конгресса. В результате атаки погибли почти три тысячи человек, еще более шести тысяч получили ранения. Теракт стал не только крупнейшим по числу жертв, но и первой в истории «катастрофой в прямом эфире». За развитием событий в течение нескольких часов наблюдали миллионы людей по всему миру. Говорят, что девять из 10 американцев до сих пор досконально помнят, где они были, чем занимались в момент терактов 11 сентября. Тогда каждый, кто видел происходящее, поверить не мог, что это не кино и не съемки нового фантастического фильма. Ни у кого в голове не укладывалось, что такой ужас возможен в реальности. И по мере того, как горели башни-близнецы, как в прямом эфире из окон стали выпрыгивать люди, ужас только нарастал. Пока в конце концов оба небоскреба не рухнули, погрузив в клубы дыма и страха весь Нью-Йорк и весь мир. После теракта 11 сентября во всем мире ужесточили правила безопасности в аэропортах. В Америке приняли «Патриотический акт», в результате чего значительно были расширены полномочия спецслужб. И, главное, спустя месяц после теракта тогдашний президент Джордж Буш-младший направил войска в Афганистан, чтобы захватить участников «Аль-Каиды»* и заодно освободить страну от движения «Талибан»**. Прошло 20 лет и по горькой иронии судьбы годовщина теракта совпала с бегством американцев из Афганистана. Брайан Бранко - один из выживших в теракте 11 сентября. Офис его компании был на 78 этаже южной башни. Когда первый самолет врезался в Северный корпус, никто не понял, что случилось. Кто-то, как Брайан, выбежал на улицу, кто-то решил, что в здании безопаснее и вернулся в офис. Только после второй атаки стало понятно, что это решение было фатальным.



Как вспоминает Брайан, все происходящее казалось нереальным. Воздух стал мутным от бетонной пыли, на улицах, задрав головы, стояли прохожие и говорили, что из окон, окутанных черным дымом башен, выпрыгивают люди. В шоковом состоянии Брайан пробежал несколько кварталов. Лишь оказавшись дома он понял, что произошло.



Вскоре стало ясно, что из всего офиса спасся только Брайан. Он до сих пор не может себе простить, что не уговорил своих друзей и коллег бежать вместе с ним. Вот уже 20 лет он вспоминает события того дня. И слушать его воспоминания не всегда просто.



Как и все выжившие, Брайан приглашен на траурную церемонию, посвященную 20-летию теракта 11 сентября.



Место трагедии стало символом скорби. Там, где стояли башни близнецы, решили ничего не строить. Только сдержанный мемориал, который, по сути, представляет собой два котлована. Американцы приходят сюда почтить память погибших. В двадцатую годовщину трагедии здесь, конечно же, настоящее паломничество. Приехали и Джо Байден, и экс-президент Барак Обама.



Любопытно, что во время церемонии никто из американских политиков, ни бывших, ни нынешних, слова не взял. Говорили в основном родственники погибших. Джо Байден заранее опубликовал обращение к американцам, которое, по традиции, прочел по суфлеру и отделался общими фразами.



Сдержанность президента можно понять. Его на траурной церемонии не очень-то и ждали. За несколько дней до 11 сентября почти две тысячи людей, переживших теракты, и родственники многих погибших написали Джо Байдену письмо с требованием не приезжать на памятные мероприятия, пока не будут рассекречены документы расследования.



Но что родственники погибших хотят найти в секретных документах? Хронология трагедии 11 сентября известна с точностью до секунды. Многочисленные видеозаписи зафиксировали произошедшее с разных ракурсов. Так почему же спустя 20 лет к этой истории остается масса вопросов? Сотни документалистов и частных детективов пытаются распутать клубок событий 11 сентября. © ТРК ВС РФ "Звезда" В тот день и правда случилось много странного. Джордж Буш-младший, который тогда был президентом Соединенных Штатов, 11 сентября приехал с визитом в начальную школу во Флориде. Есть кадры, на которых сотрудник администрации сообщил Бушу, что второй самолет врезался в башню Всемирного торгового центра. На страну совершено нападение. Но президент не двинулся с места, на его лице читалась растерянность. А 20 лет спустя это видео вызывает в памяти другой эпизод. Такое же выражение растерянности мы видели совсем недавно на лице нынешнего президента Джо Байдена. Ну а в 2001 году в момент, когда надо было реагировать незамедлительно, рядом с Бушем не оказалось ни советников, ни вице-президента. В нерешительности глава Белого дома просто продолжил слушать, как дети читают сказку про козлика.



Лишь к вечеру президент выступил с обращением к нации. В нем заявил, что есть доказательства, что за терактом стоит бен Ладен. Но то, что случилось несколько дней спустя, сделало слова Буша бессмысленными. Вскоре после теракта Белый дом выделил самолет, чтобы вывезти богатых членов семьи бен Ладена из США в Саудовскую Аравию. Никого из родственников террориста №1 даже не допросили.



Еще одну странность заметили на Уолл Стрит. Так, 11 сентября стало «черным днем» для рынка ценных бумаг. Но некоторые игроки сумели заработать на трагедии целые состояния. Биржевые брокеры рассказывают, что у ловких финансистов могли быть информаторы в американских спецслужбах. Один из очевидцев тех событий, бывший брокер Марсело Монтесинос, подробно описал схему махинации на крови.



В защиту версии о причастности американских спецслужб говорят и другие свидетельства. Почему, например, обрушился седьмой корпус всемирного торгового центра? Официальная версия гласит, что причиной стало пламя, перекинувшееся с башен-близнецов. Но седьмой корпус имел стальной каркас и должен был пережить любой пожар.



В своем фильме-расследовании продюсер Кори Роу собрал множество свидетельств специалистов. Среди тех, с кем ему удалось поговорить, ученые, исследовавшие обломки зданий. В фундаменте башен они нашли следы экспериментального взрывчатого вещества, разработанного в лабораториях министерства энергетики США.



В фильме еще немало моментов, которые заставляют задуматься. Сам продюсер обращает внимание, что сделано это не ради праздного любопытства. Американцам не безразлична правда. Теракты 11 сентября изменили жизнь не только тех, кто пострадал при обрушении зданий. Через месяц после трагедии Джордж Буш объявил о начале операции «несокрушимая свобода». Сотни тысяч солдат армии США отправились на войны в Ираке и Афганистане. Как выяснится позже, на войны, не имевшие смысла, затянувшиеся на долгие годы и унесшие много жизней по обе стороны океана. Кори Роу сам участвовал в обеих операциях, и, оглядываясь назад, говорит: американцы знают, что их обманули, американцы разочарованы.



Теракт 11 сентября унес жизни трех тысяч американцев. Почти столько же погибли в затянувшейся двадцатилетней войне. Конец американского вторжения в Афганистан вызывает не меньше вопросов, чем начало. Даже символы похожи: люди, прыгающие из окон башен-близнецов, как олицетворение американской трагедии, люди, падающие с шасси улетающего из Кабула самолета США, как олицетворение американского позора. История американской операции в Афганистане будто бы замкнулась. * «Аль Каида» - террористическая группировка, запрещенная в России. **«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика