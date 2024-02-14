Путин подписал закон об изъятии имущества за фейки об армии

За призывы к экстремизму и фейки о Российской армии теперь могут конфисковать имущество. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Подписанный закон вносит поправки в Уголовный кодекс России и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Конфискация имущества может быть установлена при нарушении статей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и об исполнении госорганами их полномочий») и 280.4 УК РФ («Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства»). При этом конфискации будут подлежать те средства и то имущество, которые были получены в ходе совершения преступления или использованы для деятельности, направленной на подрыв безопасности страны.

Документ поясняет, что под деятельностью, направленной против безопасности России, будет пониматься совершение преступления, предусмотренного статьями УК РФ о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, бандитизме, а также даче или получении взятки. Всего закон предусматривает 30 статей.

Помимо этого, расширяется перечень статей Уголовного кодекса, за нарушение которых осужденных будут лишать специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград. В дополнение к вышеупомянутому списку, лишение званий и госнаград может последовать за призывы к введению санкций против России и ее граждан, реабилитацию нацизма и за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, а также за содействие иностранным госорганам.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.