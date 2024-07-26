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МИД Румынии заявит протест послу России из-за найденных обломков БПЛА

Обломки дрона, похожего на российский, обнаружили в уезде Тулча в ходе патрулирования границы с Украиной.
Ян Брацкий 2024-07-26 00:31:40
© Фото: Sina Schuldt dpa Global Look Press

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в министерство иностранных дел Румынии из-за обнаружения обломков беспилотника. Как ожидается, дипломату выразят протест. Фрагменты дрона, похожего на те, что используют наши военные, нашли в уезде Тулча ранее.

«МИД проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент», - говорится в заявлении МИД Румынии на сайте ведомства.

Ранее национальный комитет по ЧС Румынии распорядился оборудовать бетонные укрытия для жителей приграничных с Украиной сел. В них они должны пережидать воздушную тревогу. Сейчас солдаты обустраивают такие укрытия на наиболее опасных участках границы.

Об инциденте с обломками проинформировали руководство НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг посмешил заявить об отсутствии у него данных о «преднамеренной атаке России».

#беспилотник #Украина #мид #Румыния #посол
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