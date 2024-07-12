МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал, как его вместо эвакуации обстрелял свой же БТР

Инцидент произошел на первом же боевом задании, в ходе которого его группа попала под обстрел, и лишь трое солдат смогли укрыться в доме.
2024-07-12 10:59:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами под Волчанском Вадим Демчинский рассказал, как с двумя сослуживцами двое суток ждал эвакуации на чердаке дома. В итоге приехал БТР, но не стал вывозить, а открыл огонь по зданию, в котором они прятались. Видео с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«Попросили эвакуацию, сказали ждать. После обеда приехал БТР наш. И потом по дому начал стрелять», - сказал пленный.

По словам Демчинского, одному сослуживцу пробило легкое, другой получил ранения локтя и ноги. После произошедшего украинцы сдались российским военнослужащим.

Пленный рассказал, что путь на фронт для него начался внезапно и совсем не по доброй воле. Пошел на работу и попал в поле зрения патруля ТЦК. С ним долго церемониться не стали - заставили сесть в машину и отправили в военкомат. Потом были краткие тренировки на полигоне.

Вадиму и сослуживцам обещали службу в Харьковской области, где они должны были рыть окопы, укрепляя оборонительные линии. Через какое-то время группа попала под обстрел, лишь троим счастливчикам удалось выжить. Демчинский призвал соотечественников не участвовать в боевых действиях, при возможности складывать оружие и сдаваться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #пленный #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 