Пленный рассказал, как его вместо эвакуации обстрелял свой же БТР

Взятый в плен российскими бойцами под Волчанском Вадим Демчинский рассказал, как с двумя сослуживцами двое суток ждал эвакуации на чердаке дома. В итоге приехал БТР, но не стал вывозить, а открыл огонь по зданию, в котором они прятались. Видео с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

«Попросили эвакуацию, сказали ждать. После обеда приехал БТР наш. И потом по дому начал стрелять», - сказал пленный.

По словам Демчинского, одному сослуживцу пробило легкое, другой получил ранения локтя и ноги. После произошедшего украинцы сдались российским военнослужащим.

Пленный рассказал, что путь на фронт для него начался внезапно и совсем не по доброй воле. Пошел на работу и попал в поле зрения патруля ТЦК. С ним долго церемониться не стали - заставили сесть в машину и отправили в военкомат. Потом были краткие тренировки на полигоне.

Вадиму и сослуживцам обещали службу в Харьковской области, где они должны были рыть окопы, укрепляя оборонительные линии. Через какое-то время группа попала под обстрел, лишь троим счастливчикам удалось выжить. Демчинский призвал соотечественников не участвовать в боевых действиях, при возможности складывать оружие и сдаваться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.