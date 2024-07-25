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ЕС не поддержал Венгрию и Словакию по вопросу транзита нефти из РФ

В то же время один из дипломатов отметил, что прекращение поставок может привести к тяжелым последствиям.
Владимир Рубанов 2024-07-25 09:32:16
© Фото: Patrick Pleul dpa, Global Look Press

Дипломаты стран ЕС не встали на сторону Венгрии и Словакии в споре о поставках нефти из России через Украину, сообщает Financial Times.

В ходе закрытой встречи никто из представителей 11 стран не поддержал позицию Будапешта и Братиславы. По словам одного из дипломатов, торговое соглашение между странами содержит пункт, который предусматривает возможность приостановки транзита. В то же время другой участник указал на то, что невозможность Словакии импортировать нефть из РФ будет иметь серьезные последствия.

В понедельник Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии с просьбой выступить посредником в процедуре консультаций с Украиной после того, как Киев внес российскую компанию «Лукойл» в санкционный список и прекратил поставки в эти две страны.

Венгрия получает два миллиона тонн нефти от этой компании ежегодно, что составляет около трети от общего объема импорта нефти, сказал Петер Сийярто.

По его словам, если процедура консультаций не даст результатов, Венгрия и Словакия передадут вопрос в международный суд по своему выбору.

На Украине заявили, что объемы транзита нефти в июле в эти страны такие же, как и в предыдущие периоды. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов сказал, что «объемов "Лукойла" нет, но объемы те же».

Украинские власти занимаются шантажом, заявляла в связи с этой ситуацией «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

#в стране и мире #Украина #ЕС #санкции #Венгрия #нефтепровод #Еврокомиссия #словакия #Петер Сийярто #поставки нефти
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