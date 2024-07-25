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Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион

Покушение на экс-депутата Верховной рады было совершено 19 июля, Фарион скончалась от полученных травм, не приходя в сознание.
Елизавета Кондрикова 2024-07-25 05:09:05
© Фото: Anastasiia Smolienko, Keystone Press Agency Globallookpress

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power* (запрещена в России как террористическая), пишет местное издание «Страна.ua».

Сообщается, что группировка опубликовала видео, предположительно, с моментом убийства экс-депутата. Украинские СМИ сравнили запись с другими кадрами с места происшествия, номера машин совпадают.

«Убийство Фарион автор мотивировал тем, что бывшая нардеп разжигает ненависть по языковому признаку внутри украинского общества», - говорится в сообщении.

При этом в группировке подчеркнули поддержку ВСУ, ради блага которых трудятся члены ячейки, и назвали Фарион «внутренним врагом».

Напомним, покушение на экс-депутата произошло 19 июля во Львове, Фарион выстрелили в висок, после чего она скончалась в больнице от полученных травм. В начале этой недели МВД Украины опубликовало ориентировку на предполагаемого убийцу, которым оказался молодой парень худощавого телосложения.

* National Socialism/White Power - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#Украина #убийство #Верховная рада #Неонацисты #Ирина Фарион
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