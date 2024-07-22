МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, ведомство также разместило фотографии возможного преступника в своем канале в Telegram.

Согласно ориентировке украинского МВД, разыскивается молодой человек худощавого телосложения, в момент совершения преступления был одет в черную панаму, черную кофту и красные перчатки.

Ведомство призвало жителей сообщить по телефону, если они имеют какую-либо информацию по разыскиваемому или его местонахождению, и не совершать никаких самостоятельных действий по его задержанию.

Неизвестный выстрелил в пятницу 19 июля в Ирину Фарион возле ее дома во Львове, бывший депутат скончалась от полученных ран в больнице. По данным МВД, преступление могло быть совершено из-за личной неприязни, общественно-политической деятельности Фарион или по заказу.

По словам бывшего депутата Рады Олега Царева, за убийством может стоять Владимир Зеленский.