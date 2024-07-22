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МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

Ведомство спустя два дня после убийства опубликовало ориентировку на возможного преступника и его фотографии в день совершения нападения.
Елизавета Кондрикова 2024-07-22 02:13:54
© Фото: Стрингер РИА Новости

МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, ведомство также разместило фотографии возможного преступника в своем канале в Telegram.

Согласно ориентировке украинского МВД, разыскивается молодой человек худощавого телосложения, в момент совершения преступления был одет в черную панаму, черную кофту и красные перчатки.

Ведомство призвало жителей сообщить по телефону, если они имеют какую-либо информацию по разыскиваемому или его местонахождению, и не совершать никаких самостоятельных действий по его задержанию.

Неизвестный выстрелил в пятницу 19 июля в Ирину Фарион возле ее дома во Львове, бывший депутат скончалась от полученных ран в больнице. По данным МВД, преступление могло быть совершено из-за личной неприязни, общественно-политической деятельности Фарион или по заказу.  

По словам бывшего депутата Рады Олега Царева, за убийством может стоять Владимир Зеленский.

#Украина #убийство #Верховная рада #МВД Украины #Ирина Фарион
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