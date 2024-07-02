Новый одобренный на Украине закон о мобилизации заключенных дал некоторые результаты.

Так, в ряды украинских вооруженных сил уже отправились порядка трех тысяч освобожденных досрочно людей. Об этом сообщило агентство AP (Associared Press), цитируя заместителя главы украинского минюста Елену Высоцкую.

«Более 3 тысяч заключенных уже были освобождены условно-досрочно и направлены в воинские части после того, как такой набор был одобрен парламентом в спорном законопроекте о мобилизации в прошлом месяце», - издание приводит данные со ссылкой на замглавы минюста Украины Елену Высоцкую.

Отмечается, что таким правом могут воспользоваться порядка 27 тысяч потенциально заключенных, согласно оценкам министерства. По большей части это связано с желанием вернуться домой героями, но не из желания вообще выйти из тюрьмы.

Как сообщалось 17 мая, главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Ей не будут подвергаться те, кто совершил тяжкие преступления: против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и устроившие ДТП в состоянии опьянения.