Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизовать в ряды ВСУ тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Об этом сегодня сообщает телеканал «360».

Согласно документу, мобилизации не будут подлежать лица, совершившие преступления против основ нацбезопасности, педофилы, убийцы, насильники и устроившие ДТП в состоянии опьянения.

При этом закон предусматривает согласие осужденных на мобилизацию. Кроме того, свое согласие на их принятие должны будут давать командиры воинских подразделений.

В начале мая Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, который отменяет понятие «ограниченно пригодный». Теперь в ВСУ смогут отправлять больных ВИЧ, раком, гепатитом и туберкулезом в определенных формах.