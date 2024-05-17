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Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Мобилизации не будут подлежать лица, совершившие тяжкие преступления.
Сергей Лебедев 2024-05-17 18:31:49
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизовать в ряды ВСУ тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Об этом сегодня сообщает телеканал «360».

Согласно документу, мобилизации не будут подлежать лица, совершившие преступления против основ нацбезопасности, педофилы, убийцы, насильники и устроившие ДТП в состоянии опьянения.

При этом закон предусматривает согласие осужденных на мобилизацию. Кроме того, свое согласие на их принятие должны будут давать командиры воинских подразделений.

В начале мая Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, который отменяет понятие «ограниченно пригодный». Теперь в ВСУ смогут отправлять больных ВИЧ, раком, гепатитом и туберкулезом в определенных формах.

#Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #Заключенные #закон #осужденные #мобилизация
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