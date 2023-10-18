Вулкан Безымянный «выстрелил» пеплом на 11 километров на Камчатке

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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 11 километров. Об этом сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Сейчас пепловое облако размером 36 на 36 километров смещается на северо-восток от огненной горы, говорится в сообщении. На его пути могут оказаться населенные пункты Ключи, Козыревск, а также Майское Усть-Камчатского района, где не исключено выпадение частиц пепла, уточнили в региональном главке МЧС.

Активность Безымянного значительно возросла 16 октября. В ближайшие несколько дней специалисты не исключили новых выбросов пепла на еще большие высоты.

Накануне поселок Ключи засыпало пеплом от выброса сразу двух вулканов: Безымянного и Ключевского. Местным жителям раздали защитные маски и призвали без необходимости не выходить на улицу. Школьники перешли на дистанционный вариант занятий.