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Axios: Трамп намерен извлечь денежную прибыль после покушения на себя

Ставшая культовой фотография с момента покушения на Дональда Трампа 12 дней назад была заменена на обложку новой книги бывшего президента.
Ирина Егорова 2024-07-25 22:54:22
© Фото: Donald J Trump, YouTube

Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен изменить обложку своей последней книги на фотографию после покушения на себя, сообщает Axios.

Ставшим культовым снимок, где после стрельбы, Трамп с кровью на лице поднимает кулак вверх на митинге в  в Пенсильвании. Именно этот момент запечатлели на обложке его книги «Спасите Америку», которая выйдет в продажу 3 сентября. Картинку заменили 12 дней назад.

Это уже не первая попытка монетизации Трампом очевидных политических и юридических событий в прибыльные мероприятия.

Напомним, что покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в городе Батлер. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранники быстро увели экс-президента со сцены. Кроме Трампа, пострадали два зрителя мероприятия, один человек погиб.

#стрельба #Трамп #покушение #Президент #книга #Прибыль #обложка
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