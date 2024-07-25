Директор ФБР допустил, что Трамп получил ранение не от пули

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании, возможно, был ранен не пулей, а осколком. Такую версию допустил директор ФБР Кристофер Рэй.

«Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Это возможно, но прямо сейчас я не знаю, могла ли пуля, помимо того что нанесла царапину, также попасть куда-то еще», - цитирует его слова ABC News.

Он добавил, что в ходе расследования специалисты учли все пули, выпущенные Томасом Мэттью Круксом из винтовки, но определить их точную траекторию полета пока не удалось.

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в городе Батлер. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранники быстро увели экс-президента со сцены. Представители Трампа заявили, что он в порядке и проходит медобследование после стрельбы. Кроме Трампа, пострадали два зрителя мероприятия, один человек погиб.

Стрельбу квалифицировали как покушение на убийство. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс. Спецслужбам удалось ликвидировать его. Ранее директор ФБР заявил, что стрелок не имел сообщников. Он отметил, что случившееся расследуют как «попытку покушения и возможный внутренний терроризм».