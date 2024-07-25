МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Директор ФБР допустил, что Трамп получил ранение не от пули

Он добавил, что были учтены все пули, выпущенные стрелком Томасом Мэттью Круксом, но определить их точную траекторию полета пока не удалось.
Ирина Егорова 2024-07-25 18:36:36
© Фото: Annabelle-GordonConsolidated-News-Photos, Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании, возможно, был ранен не пулей, а осколком. Такую версию допустил директор ФБР Кристофер Рэй.

«Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Это возможно, но прямо сейчас я не знаю, могла ли пуля, помимо того что нанесла царапину, также попасть куда-то еще», - цитирует его слова ABC News. 

Он добавил, что в ходе расследования специалисты учли все пули, выпущенные Томасом Мэттью Круксом из винтовки, но определить их точную траекторию полета пока не удалось.

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в городе Батлер. Пуля прошла в миллиметрах от лица политика, задев его ухо. Охранники быстро увели экс-президента со сцены. Представители Трампа заявили, что он в порядке и проходит медобследование после стрельбы. Кроме Трампа, пострадали два зрителя мероприятия, один человек погиб.

Стрельбу квалифицировали как покушение на убийство. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс. Спецслужбам удалось ликвидировать его. Ранее директор ФБР заявил, что стрелок не имел сообщников. Он отметил, что случившееся расследуют как «попытку покушения и возможный внутренний терроризм». 

#в стране и мире #стрельба #Трамп #покушение #ФБР #ранение #митинг #осколок #пуля
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 