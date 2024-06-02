Вильфанд рассказал об увеличении аномалий из-за потепления климата

В течение этой недели погодная аномалия в Центральной России была очень значительной, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура в последние дни этой недели на 7-7,5 градуса выше нормы. Это огромная величина, учитывая, что летом температурный фон не такой изменчивый, как зимой.

Средняя суточная температура в пятницу была выше 23 градусов. В субботу и воскресенье - около 23.

«Такой температурный фон типичен для июля. Но не в Москве и даже не в Курске и не в Воронеже, а в Краснодаре», - рассказал специалист.

Необычная жара в Москве связана с мощным антициклоном. Погода была безоблачной, а солнечные лучи сейчас насыщены колоссальным количеством энергии. Всего через три недели наступит день летнего солнцестояния. Без облаков лучи пропекают землю.

Кроме того, Москва находилась в теплом секторе антициклона. Воздушные массы приходили из Центральной Азии - из Туркмении.

Нельзя напрямую увязывать эту аномалию с глобальным потеплением. Сейчас в Москве жарко не потому, что вообще во всем мире стало жарче. Глобальная температура - это величина, усредненная по всему земному шару. Где-то сейчас жарче нормы, но где-то может быть и холоднее.

Однако за последние несколько десятилетий количество экстремальных, рекордно аномальных событий увеличилось не на проценты, а в разы.

«За последние 25 лет количество аномальных, опасных явлений, связанных с сильной жарой, с холодной погодой, со шквалистыми ветрами, которых раньше никогда не наблюдалось, увеличилось в два раза. Увеличение экстремальных событий связано с глобальным потеплением климата. Не какой-то эпизод, а статистика за многие десятилетия», - рассказал Вильфанд.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришли к выводу, что глобальная температура повышается. Главная причина - деятельность человека.

В атмосфере увеличивается содержание парниковых газов. Это приводит к эффекту теплицы на Земле. Во всех климатических моделях происходит потепление климата до конца этого века.

Климат теплеет, и на этом фоне повышается амплитуда температурных колебаний, количество экстремальных явлений. Это значит, что нормальной, средней погоды становится меньше, а вероятность очень сильных холодов и жары увеличивается.