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Два человека погибли, еще восемь получили ранения из-за обстрела ДНР

В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены школа-интернат, здание детского сада, несколько магазинов, а также жилые дома.
Ян Брацкий 2024-07-25 21:37:21
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Два человека погибли, еще восемь, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрела Донецкой народной республики со стороны боевиков киевского режима. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Жертвами украинской агрессии стали жители Петровского района и Горловки.

«В Мариуполе в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал ребенок - мальчик 2016 г.р. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - написал Пушилин.

В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены пять жилых строений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры, добавил глава республики. Среди них школа-интернат, детский сад и несколько магазинов. Никаких военных объектов в местах прилетов не было.

Как сообщил Пушилин, с украинской стороны было совершено 25 атак, по гражданским объектам выпустили порядка 60 боеприпасов.

#ДНР #ВСУ #дроны #Обстрел #мариуполь #пушилин
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