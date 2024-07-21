Трое погибли в результате обстрела в ДНР

В Донецкой Народной Республике в результате украинского обстрела погибли три человека: семейная пара и женщина. Об этом сообщает глава региона Денис Пушилин.

Мужчина и женщина 1969 года рождения погибли в легковом автомобиле в Никитовском районе Горловки в результате обстрела из ствольной артиллерии. На остановке общественного транспорта «Автодром» там же была тяжело ранена женщина 1985 года рождения.

Женщина 1971 года рождения погибла при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА киевского режима в поселке Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа. В нем же пострадал мужчина 1967 года рождения.

В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ с применением ствольной артиллерии пострадал мужчина 1964 года рождения.

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Пушилин дополнил, что в результате атак Украины были повреждены девять жилых домов в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, школа и частный автомобиль.

Он заключил, что ВСУ совершили 26 атак, выпустив около 60 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА.

Ранее стало известно, что Украина 31 раз за прошедшие сутки обстреляла территорию Донецкой народной республики.