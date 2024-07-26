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ЗРПК «Панцирь-С1» поразил украинский дрон в зоне проведения СВО

На вооружении ЗРПК «Панцирь-С1» 12 зенитных ракет и пара двуствольных пушек калибром 30 мм, для приведение этого грозного арсенала в боевое положение требуется всего 10 секунд.
2024-07-26 05:38:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» уничтожил украинский ударный беспилотник в зоне спецоперации. Воздушное пространство в зоне ответственности расчета мониторится круглосуточно.

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Также на нем установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом 1400 выстрелов.

«Отличная машина. Очень рад, что на эту машину попал, что служу. Вопросов вообще нет. По-разному бывает, разная обстановка, разная местность и противник на разных участках работает по-разному. Но в основном работаем по БПЛА», - рассказал начальник расчета «Панцирь-С1» Олег.

Вооружение ЗРПК позволяет сбивать любые воздушные цели, несущие угрозу нашим позициям. Для того, чтобы привести грозную машину из походного режима в боевой расчету необходимо всего 10 секунд.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы другого комплекса «Панцирь-С1», экипаж которого обнаружил воздушную цель, идентифицировал ее как ударный дрон, взял на сопровождение и уничтожил. Наши бойцы называют беспилотники ВСУ легкими целями, для уничтожения которых не требуется много сил.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #беспилотник #ЗРПК «Панцирь-С1» #СВО
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