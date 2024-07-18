Комплекс «Панцирь-С1» уничтожил ударный БПЛА украинских боевиков

Расчет самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» поразил БПЛА украинских боевиков в зоне СВО. Минобороны России показало кадры работы комплекса.

Во время боевого дежурства расчет «Панциря-С1» обнаружил воздушную цель и идентифицировал ее как ударный беспилотник ВСУ. Его взяли на сопровождение и уничтожили.

В ходе спецоперации расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» защищают наших бойцов от вражеских средств воздушного нападения различного типа. Военнослужащие противовоздушной обороны (ПВО) работают четко, слаженно и профессионально, понимая, что от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения.

Ранее начальник расчета ЗРК «Тор» назвал украинские дроны легкими целями. По его словам, чтобы уничтожить их, не требуется много сил.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.