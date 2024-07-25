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Небензя: Украину решили не приглашать на заседание Совбеза ООН

Временное правило  процедуры Совета гласит, что представители стран, не входящих в его состав, могут быть приглашены к участию в заседаниях, если это поможет выработке решений.
Ирина Егорова 2024-07-25 19:50:08
© Фото: Lev RadinKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Великобритания выступила против приглашения представителей Украины и Евросоюза на заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия Киеву из-за якобы «политического давления», которое они испытывают. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мол, они (Украина и ЕС - Прим.Ред.) должны выступать в СБ ООН только тогда, когда сами захотят. В связи с этим возражением члена Совета приглашения Украине и ЕС не были направлены», - уточнил Небензя.

По его словам, такой шаг противоречит правилам процедуры и основам работы Совбеза, а именно нарушает правило 37, в котором указано, что Совет может пригласить государство, не входящие в его состав, если сочтет, что его интересы затронуты в особой степени.

«Участие такого государства призвано помочь Совету в выработке решений. Именно в этом смысл приглашения делегаций по правилу 37, а не в том, чтобы они приходили в Совет только когда захотят, потому что им «есть что сказать». Это извращенная интерпретация фундаментальных основ работы СБ ООН. Совет – не «открытый микрофон» и не ток-шоу, а главный орган, ответственный за поддержание международного мира и безопасности», - отметил политик.

Он выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией и привел в пример заседание от 9 июля, когда Украина добивалась участия в мероприятии и по итогу присутствовала там, только потому, что за нее поручились США.

Завершая свое выступление, Небензя посоветовал руководству Киева рассмотреть мирное предложение Владимира Путина, так как лучшего варианта российской стороной уже не будет предложено. И, если Зеленский готов принять их, Украине следует поторопиться, сказал Небензя. 

#Украина #ЕС #Британия #Совбез ООН #заседание #василий небензя #приглашение #постпред РФ
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