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Небензя посоветовал Киеву изучить мирную инициативу Путина

По его словам, Украина не получит ничего лучше, чем предложение российского лидера.
Ирина Егорова 2024-07-25 18:08:38
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com, Global look press

Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому руководству изучить мирную инициативу, которую предложил глава РФ Владимир Путин, в том случае если Киев действительно готов к переговорам с Россией.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину 25 июля.

По его словам, Украина не получит ничего лучше, чем предложение российского лидера.

Ранее Песков заявил, что главной проблемой, которая осложняет мирный процесс по урегулированию на Украине, остается нелегитимность Зеленского.

#Россия #Путин #Украина #переговоры #предложение #василий небензя #мирное урегулирование
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