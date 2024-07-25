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Песков допустил разные варианты того, с кем вести переговоры по Украине

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия открыта для достижения своих целей путем переговоров.
2024-07-25 13:23:50
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Россия на практике допускает разные варианты переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности диалога с главой киевского режима.

Представитель Кремля указал на проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, а также на законодательный запрет переговоров с Россией. Из-за этого, по его словам, вопрос является непростым.

«С юридической точки зрения эта проблема на повестке дня, но с практической точки зрения мы открыты для достижения наших целей путем переговоров, поэтому здесь возможны разные варианты»‎, - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, накануне пресс-секретарь президент РФ заявлял, что нелегитимность Владимира Зеленского остается проблемой, которая осложняет мирный процесс по урегулировании на Украине, как и его запрет на переговоры с Россией.

По его словам, мирное решение конфликта остается предпочтительным для России.

#Украина #Киев #Кремль #Владимир Зеленский #переговоры #Дмитрий Песков
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