Россия сорвала планы Североатлантического альянса разместить в Азовском море свою военно-морскую базу. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

«Были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота»‎, - сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Патрушева, в НАТО таким образом хотели компенсировать провал плана десятилетней давности по размещению базы в Севастополе. Тогда альянс намеревался превратить Крым в место постоянной дислокации своих войск.

Ранее помощник президента заявлял, что киевский режим по указке западных хозяев подавляет родственные связи русского населения Украины, а также заставляет людей идти на бойню.

Николай Патрушев отметил, что значительная часть населения страны - это русские. Жители Киева с детства изучали русскую историю и литературу, а также воспитывались на русских традициях.