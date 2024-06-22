Запад диктует Киеву подавить родственные связи русского населения Украины, об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Трудно найти украинца, у которого не было бы русских корней. Но марионеточный киевский режим по указке западных хозяев подавляет родственные связи, заставляет идти на бойню людей, говорящих и думающих на русском языке», - указал Патрушев в статье издания «Национальная оборона».

Помощник президента РФ отметил, что значительная часть населения Украины - русская. Жители Киева с детства изучали русскую историю и литературу, а также воспитывались на русских традициях, указано в статье.

Ранее Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто является стороной украинского конфликта. Он объяснил, что в рамках НАТО принимаются коллективные решения о поставках вооружения, а также натовские инструкторы подготавливают наемников для участия в операциях на стороне противника.