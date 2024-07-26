Эксперт Межевич: ЕС занял провальную позицию по нефти для Венгрии

В Брюсселе перестали маневрировать и заняли бескомпромиссную и провальную позицию по вопросу транзита российской нефти через Украину. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич‎, комментируя отказ Евросоюза встать на сторону Венгрии и Словакии в споре о поставках углеводородов из РФ.

Эксперт отметил, что еще несколько лет назад в аналогичной ситуации ЕС поступил бы иначе, сделав осторожное заявление с просьбой учесть пожелания Будапешта и Братиславы.

«Произошедшее говорит о том, что в Брюсселе перестали маневрировать и заняли абсолютно жесткую, бескомпромиссную и в конечном счете провальную линию»‎, - сказал Межевич.

По его словам, в Брюсселе не планируют отступать от своей позиции. Там якобы не видят компромиссного варианта.

Напомним, на прошлой неделе Киев внес компанию «Лукойл» в санкционный список. В итоге поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через территорию Украины оказались под вопросом. Сегодня стало известно, что дипломаты стран ЕС не встали на сторону Будапешта и Братиславы в споре о транзите топлива.