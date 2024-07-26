МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Межевич: ЕС занял провальную позицию по нефти для Венгрии

Еще несколько лет назад в Брюсселе поступили бы иначе.
Сергей Лебедев 2024-07-26 08:24:24
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Брюсселе перестали маневрировать и заняли бескомпромиссную и провальную позицию по вопросу транзита российской нефти через Украину. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич‎, комментируя отказ Евросоюза встать на сторону Венгрии и Словакии в споре о поставках углеводородов из РФ. 

Эксперт отметил, что еще несколько лет назад в аналогичной ситуации ЕС поступил бы иначе, сделав осторожное заявление с просьбой учесть пожелания Будапешта и Братиславы.

«Произошедшее говорит о том, что в Брюсселе перестали маневрировать и заняли абсолютно жесткую, бескомпромиссную и в конечном счете провальную линию»‎, - сказал Межевич.

По его словам, в Брюсселе не планируют отступать от своей позиции. Там якобы не видят компромиссного варианта.

Напомним, на прошлой неделе Киев внес компанию «Лукойл» в санкционный список. В итоге поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через территорию Украины оказались под вопросом. Сегодня стало известно, что дипломаты стран ЕС не встали на сторону Будапешта и Братиславы в споре о транзите топлива.

#Украина #нефть #ЕС #Брюссель #транзит #поставки #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 