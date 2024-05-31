Москвичам дали советы, как пережить жару в городе

Май в Москве завершается аномальной жарой. Воздух на улицах города прогревается выше 30 градусов. «Звезда» поговорила с врачом-терапевтом Татьяной Романенко, которая рассказала, как горожанам пережить жаркое время и какие рекомендации соблюдать, чтобы чувствовать себя комфортно и избежать проблем со здоровьем. Во-первых, важно соблюдать оптимальный питьевой режим, чтобы избежать теплового удара или перегрева.

«Единых норм не существует, но мы должны пить так, чтобы у нас во рту не пересыхало. Оптимальный питьевой режим - это 30-40 мм воды на килограмм веса. То есть человек, который весит 70 кг, должен как минимум употреблять за сутки 2,5 литра воды», - рассказала терапевт.

Но тут тоже есть корректировки, уточнила Романенко. Если человек занимается физической работой, то количество потребляемой жидкости нужно увеличить, а если он страдает хроническими заболеваниями - то уменьшить.

Второй рекомендацией, по словам доктора, является выбор правильной одежды. Лучше отдать предпочтение вещам из натуральных тканей.

«Одежда должна быть свободная, не прилегать плотно к телу, обеспечивать достаточный оптимальный воздухообмен. Не забываем про головные уборы даже в условиях городской среды», - отметила врач.

Также важно не только правильно пить, но и есть: пища должна быть легкой, небольшие порции и дробное питание. Аккуратнее нужно употреблять высококалорийную еду - она приводит к дополнительному высвобождению энергии и может способствовать перегреву организма, дополнила эксперт.

«Летом самое время обратить внимание на овощи и фрукты. Из белковой пищи - кисломолочные продукты, нежирные сорта рыбы и мяса, ограничиваем себя в калорийности, тем самым обеспечиваем себе комфортное существование в жару», - сказала она.

Романенко рассказала еще об одной рекомендации - это выбор времени для прогулок. Лучше выходить на улицу в ранние утренние или вечерние часы, когда солнце уже не такое жаркое. Также не стоит бегать в жару кроссы и марафоны. Особенно внимательными стоит быть тому, кто работает на своих приусадебных участках, подчеркнула врач-терапевт.