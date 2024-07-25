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На Украине заявили о задержании подозреваемого в убийстве Фарион

Предполагаемым преступником оказался 18-летний житель Днепропетровска.
2024-07-25 16:15:02
© Фото: Klymenko_MVS, Telegram

В Днепропетровске украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает «‎360» со ссылкой на министра внутренних дел страны Игоря Клименко.‎

Предполагаемым преступником оказался 18-летний местный житель. По версии следствия, он прибыл во Львов и во время подготовки покушения арендовал не менее трех квартир.

Отмечается, что установить личность подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

«Проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 гектар леса»‎, - написал Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Напомним, покушение на экс-депутата произошло 19 июля во Львове. Преступник выстрелил Ирине Фарион в висок, после чего она скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее ответственность за убийство на себя взяла неонацистская группировка National-Socialism/White Power*.

* National Socialism/White Power - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

#убийство #покушение #Верховная рада #Львов #Депутат #Ирина Фарион
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