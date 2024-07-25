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Сенатор Долгов объяснил важность признания зверств нацистов геноцидом

Такая работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Собираются документальные свидетельства бесчинств неонацистов, чтобы в дальнейшем использовать эту базу и получить на международном уровне осуждение таких действий.
Ирина Егорова 2024-07-25 15:53:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Решение суда о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Липецкой области в годы Великой Отечественной войны имеет важное решение как для дальнейшей наработки юридической и правовой базы, так и для недопущения предания забвению тех зверств, которые они творили на оккупированной территории Советского Союза и нашей страны. Об этом в комментарии «Звезде» заявил сенатор РФ Константин Долгов.

«Попытки обелить нацистов, которые мы видим на Западе, продолжаются. Цель их понятна и очевидна - предать забвению тот вклад, который наша страна внесла в разгром нацизма, и одновременно оправдать и не дать осудить на международном уровне те действия, которые предпринимают неонацисты», - отметил сенатор.

Примеры таких попыток демонстрируются со стороны киевского режима от разного рода неонацистских национальных батальонов, например «Азова»*, добавил Долгов. Он назвал их идейными последователями германских нацистов и СС, с которыми Россия сегодня борется.

Факт признания судом зверств нацистов геноцидом важен еще и потому, что это не только сохранение исторической правды, но и осуждение на международном уровне тех, кто пытается возродить идеи нацистов, пытается продолжить те кровавые практики, которые осуществляли нацисты до Второй мировой войны и в ходе ее.

По его словам, сейчас собираются документальные свидетельства бесчинств неонацистов - эта база будет использована Россией в подходящий момент для того, чтобы получить на международном уровне осуждение таких действий киевского режима и стоящего за ним Запада. Также сенатор отметил, что в связи с этим на Западе преследуется цель принизить вклад Советского Союза, многонационального народа в победе над нацизмом». Долгов выразил уверенность, что подобные решения, как сегодняшнее из Липецкого суда, не единичные.

«Это важно с точки зрения сохранения исторической памяти, недопущения фальсификации истории и с точки зрения наработки правовой основы для осуждения деятельности неонацистов и постановки необходимых барьеров на международном уровне для возрождения неонацизма. Это важная часть юридической, правовой и дипломатической работы, которая нашей страной ведется», - заключил сенатор.

Напомним, что сегодня суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Липецкой области в годы Великой Отечественной войны. Были рассмотрены секретные архивные документы, выслушаны заключения экспертов и историков, заслушаны показания выживших свидетелей. Например, один из них рассказал, что в 1942 году немцы собрали в одном из домов 59 мирных жителей, после чего подожгли его. Почти все погибли. Фашисты замучили до смерти в Липецкой области более 3 000 человек. Еще более тысячи угнали на каторжные работы в Германию.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Липецкая область #Неонацисты #суд #наш эксклюзив #историческая память #геноцид #Решение #фальсификация истории #зверства
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